Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezinde prömiyerini yapılan “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi, İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan zengin arşiv vesikaları ve aile üyelerinden derlenen şahsi koleksiyonları bir araya getiriyor. Arşiv kayıtlarının yanı sıra mektuplar, aile albümleri, soy ağacı, aile üyelerine ilişkin bilgiler ve aileye ait bazı özel eşyaların da yer aldığı sergi, 27 Aralık’a kadar Kazlıçeşme Sanat’ta görülebilecek.