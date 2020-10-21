Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 14 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında 24.’sü yapılacak festivalde, yurt dışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro ve performans topluluğunun gösterisi seyircilerle buluşacak. Festivalin fiziki performansları DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Babylon, Yapı Kredi bomontiada gibi mekânlarda gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise “online.iksv.org” internet adresinde seyredilebilecek. Böylece festival, tüm Türkiye’den erişilebilir olacak. Bu sene festivalin Onur Ödülleri koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a sunulacak. Biletleri 23 Ekim günü satışa çıkacak festivalde bu sene pandemiden negatif etkilenen yerli topluluklara da geniş yer ayrılacak.