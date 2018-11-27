Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV 8’in patronu Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017’de Fransa-Marsilya’da nikah masasına oturmuş, çiftin 250 kişilik düğünü St. Tropez’deki ünlü plaj Bagatella’da yapılmıştı.

Evliliklerinin üzerinde 4 aydır kara bulutlar dolaşan çift, dün 14.00’te, boşanmak üzere Silivri Adliyesi’ne aynı araçla geldi. Yanlarında avukatları Dr. Hakan Öncel vardı. Yüzleri gülüyordu.

'DÜNYADA GÖRMEK İSTEDİĞİN DEĞİŞİM SEN OL'

Şeyma Ilıcalı’nın beyaz tişörtünde İngilizce şu yazılıydı:

‘Dünyada görmek istediğin değişim sen ol.’ Acun Ilıcalı yine siyahı tercih etmişti. Çiftin 14 ay süren evliliği 9 dakikada bitti. Gizlilik kararı bulunan dava sonucu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’na aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL’lik bir ev alıp kızları Melisa’nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa’nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

'YÜRÜ KIZIM'

Boşandığı günün sabahı evinden keyifli bir fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı adliyeden çıkıp Bebek’teki kafesine gitti. Instagram’daki sayfasına koyduğu bu karede mutfağın duvarındaki İngilizce yazı ise dikkat çekti: ‘Yürü Kızım’.