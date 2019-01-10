Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix, bugün ilk sezonu 14 Aralık 2018'de 190'dan fazla ülkede gösterime giren, başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur'un yer aldığı, yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam'ın üstlendiği ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığını duyurdu.

3 VE 4'ÜNCÜ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

İkinci sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi başarılı isimlerin hikayeye renk katacağı fantastik drama türündeki dizi, hem Türkiye'de hem dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdi ise çekimlerine önümüzdeki aylarda start verilecek olan 3. ve 4. sezonlar için hazırlıklara başlanıyor. Yeni sezonların 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor.

"2 SEZON DAHA ÇEKECEĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerden gelen tepkilerden mutluluk duyduklarını dile getiren Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl "Çok yetenekli bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle birlikte 2 sezon daha çekecek olduğumuz için heyecanlıyız. Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul'u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız sayesinde tüm dünyadaki izleyicilerimizin Türk yapımlarının başarısına bir kez daha şahit olduğunu düşünüyoruz ve bu hikayeyi daha da genişleterek izleyicilerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.