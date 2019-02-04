Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde işadamı Hermann Bühlbecker tarafından düzenlenen "Rockin Chocolate" temalı Lambertz parti’ de Ex Miss World Rosanna Davison’la birlikte podyuma çıktı. Güzel oyuncu Wilma Elles, altıncı kez kapanış mankeni olarak çikolatalı ve bisküvi elbiselerle defile de yer aldı. Ve performansıyla büyük alkış aldı. Sanat, Siyaset ve Spor alanından bir çok katılımcının yer aldığı etkinlikte Pamela Anderson dansıyla izleyenleri etkiledi.

Wilma Elles defile den hemen sonra Amerika’da ki "Sundance Film festivali"nde soluğu aldı.