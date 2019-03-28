Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 ülkede reyting sıralamasındaki başarısını istikrarla devam ettiren Elif isimli günlük dizi, bu başarısını Avrupaya taşıyor. İspanya’da Nova kanalıyla anlaşılan ve önümüzdeki günlerde yayına başlayacak olan Elif isimli günlük dizinin, Güney Amerikadan sonra Avrupa ülkelerinde de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. Küçük bir kızın acı dolu yaşantısını temel konu alan Elif isimli günlük dizi, senaryoda yaşanan aşklarlada izleyicinin odak noktası oldu.

Dram dolu hikayede, yaşanan aşklar yanında Türk örf, adetlerini ayrıca yaşayışımızı her bölümde işleyen yapım, ülkemizin tanıtımında büyük rol oynuyor. Yayınlandığı ülkelerde bir çok Elif fanatiği ülkemize kadar geldi ve seti ziyaret etti, yurt dışından gelen ziyaretçiler yüzünden set aksamaya başlayınca Yeşil yapım önlemlerini aldı. Dizi sektörü Türk Turizmi için önemli rol oynarken, Elif turizmi Avrupa ülkelerinde yayına girince başlı başına bir sektör olacağa benziyor.