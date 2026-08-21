Kütahya'daki TOKİ projelerinde hak sahibi olan vatandaşları ilgilendiren konut belirleme süreci devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hisarcık ile Simav'ın Çitgöl ve Kuşu beldelerinde gerçekleştirilecek TOKİ konut belirleme kurası sonuçları ve isim listesi kontrol ediliyor.

TOKİ Kütahya konut belirleme kurası sonuçları 21 Ağustos Cuma günü yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurulara göre Hisarcık 82. Yıl Mahallesi, Simav Çitgöl ve Simav Kuşu projelerinde konutların hak sahiplerine dağılımı noter huzurunda yapılacak çekilişlerle belirlenecek. Kura sürecinin ardından vatandaşların sözleşme işlemleri için takip etmesi gereken tarihler de duyuruldu.

KÜTAHYA TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ

Kütahya'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında üç ayrı konut belirleme kurası 21 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İlk çekiliş Hisarcık 82. Yıl Mahallesi projesi için saat 10.00'da başladı. Ardından Simav Çitgöl için saat 10.30'da, Simav Kuşu için ise saat 11.00'de kurası yapıldı. Çekilişlerin tamamı noter huzurunda ve seyircisiz gerçekleştirildi.

Kuraların tamamlanmasıyla hak sahiplerinin projelerdeki konutları bellli oldu. TOKİ'nin resmi duyurularına göre çekilişler kurumun YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Kura sonuçları ve konut belirleme listelerine ilişkin resmi belgelerin de çekilişlerin ardından TOKİ tarafından paylaşılacak.

Kütahya TOKİ kura sonuçları 2026! 500 bin sosyal konut belirleme kurası isim listesi

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek. Çekilişlerin ardından konut belirleme sonuçlarına ilişkin resmi duyuruların TOKİ kanallarından takip edilmesi gerekiyor.

Kütahya İli Simav İlçesi Çitgöl Beldesi 94 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 1 adet konut ve 2+1 tipi 24 adet konut olmak üzere toplamda 25 adet konut için, ütahya Hisarcık 82. Yıl Mahallesi 238 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 tipi 38 adet konut ve 3+1 tipi 1 adet konut olmak üzere toplam 39 konut için ve Kütahya İli Simav İlçesi Kuşu Beldesi 65 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 tipi 22 konut için konut belirleme kurası yapıldı.

Kütahya TOKİ kura sonuçları 2026! 500 bin sosyal konut belirleme kurası isim listesi

TOKİ KÜTAHYA SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Üç projede de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi işlemleri 7-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hisarcık hak sahipleri Ziraat Bankası şubelerinde, Çitgöl ve Kuşu hak sahipleri ise Halkbank Simav Şubesinde işlemlerini yapacak.

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