Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'Her şey güzel olacak' sloganına Alişan'dan karşı atak geldi. Alişan, yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Ünlü sanatçı Başkan Erdoğan'ın nostaljik tramvayla hareket esnasındayken bir vatandaşın 'Her şey güzel olacak' sözüne cevaben 'Daha güzel olacak' cevabını verme anlarını paylaştı.

NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz sene dizi setinde tanıştığı rol arkadaşı Buse Varol ile dünya evine giren Alişan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Alişan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her fırsatta göstermeye devam ediyor.