Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti.

İşte Uzerli'ye gelen tepkilerden bazıları:

- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?

- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.

- Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu.