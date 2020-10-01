Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en beğenilen isimlerinden biri olan Arzum Onan, Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisi hakkında “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum, üstelik Diadermine sayesinde cildime kırışıklık katmadan; 30 yaşın üstünde, cildine önem veren ve doğru bakım ürünleriyle yaşının iyisi olmak isteyen tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Diğer yandan inanıyorum ki biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle ve cildimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor.” dedi.