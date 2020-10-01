Doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en beğenilen isimlerinden biri olan Arzum Onan, Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisi hakkında “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum, üstelik Diadermine sayesinde cildime kırışıklık katmadan; 30 yaşın üstünde, cildine önem veren ve doğru bakım ürünleriyle yaşının iyisi olmak isteyen tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Diğer yandan inanıyorum ki biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle ve cildimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor.” dedi.
Arzum Onan marka yüzü oldu
01.10.2020 - 16:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğal ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle Arzum Onan, dermatolojide 110 yılı aşkın uzmanlığa sahip, Henkel’in yenilikçi ve öncü cilt bakım markası Diadermine’in marka yüzü oldu.
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