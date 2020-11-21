Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin uzun soluklu ve en prestijli televizyon ödülleri ‘Premios Telenovelas Espana’nın Türkiye kategorisinde yarışan Erkök, En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

İspanya’da oldukça sevilen 27 yaşındaki oyuncu “Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer ve ben de İspanya’daki hayranlarımla buluşurum” ifadelerini kullandı.