Ülkenin uzun soluklu ve en prestijli televizyon ödülleri ‘Premios Telenovelas Espana’nın Türkiye kategorisinde yarışan Erkök, En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.
İspanya’da oldukça sevilen 27 yaşındaki oyuncu “Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer ve ben de İspanya’daki hayranlarımla buluşurum” ifadelerini kullandı.
Hercai’nin Yaren’ine İspanya’dan ödül!
21.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reyting rekorları kıran ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin Yaren'i İlay Erkök’ün başarısı İspanya’dan gelen ödülle taçlandırıldı.
Ülkenin uzun soluklu ve en prestijli televizyon ödülleri ‘Premios Telenovelas Espana’nın Türkiye kategorisinde yarışan Erkök, En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.
Etiketler : İlay Erkök,
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