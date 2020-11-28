Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına iki hafta önce konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kuliste kendisini kötü hissetmesi sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 63 yaşındaki ünlü şarkıcı tedavi sonrası hastaneden taburcu olmuştu. Topaloğlu'ndan yine korkutan haber geldi, şarkıcı yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Topaloğlu’nun kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve şuurunun açık olduğu öğrenildi.
Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı
28.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı
Etiketler : Mustafa Topaloğlu,
749543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749543.aspx
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