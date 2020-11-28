Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına iki hafta önce konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kuliste kendisini kötü hissetmesi sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 63 yaşındaki ünlü şarkıcı tedavi sonrası hastaneden taburcu olmuştu. Topaloğlu'ndan yine korkutan haber geldi, şarkıcı yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Topaloğlu’nun kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve şuurunun açık olduğu öğrenildi.