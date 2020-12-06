Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' gününde farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı “'Ayıp Şeyler' adlı yeni parçası başını ağrıttı. Sözleriyle oldukça ağır eleştirilere maruz kalan Evcimik, sosyal medyada kendisine hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor. Kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirten Evcimik, tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açacağını bildirdi. Ünlü şarkıcı kendisine yönelik linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikâyet edeceğine de dikkat çekti.