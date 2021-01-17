Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmiş, Midyat hakkında "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ünlü oyuncu Midyat’ın 15 Ocak’ta üç ayrı suçtan yargılanacağı davanın mahkeme hâkiminin tayini sebebiyle şubat ayına ertelendiği öğrenildi.