Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmiş, Midyat hakkında "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ünlü oyuncu Midyat’ın 15 Ocak’ta üç ayrı suçtan yargılanacağı davanın mahkeme hâkiminin tayini sebebiyle şubat ayına ertelendiği öğrenildi.
Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın davasında yeni gelişme
17.01.2021 - 13:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Sermiyan Midyat ve eski sevgilisi Sevcan Yaşar arasındaki darp ve hakaret davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Etiketler : Sermiyan Midyat,Sevcan Yaşar,dava,
760614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760614.aspx
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