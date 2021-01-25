Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden sevenlerine çektiği video ile seslenen 28 yaşındaki başarılı oyuncu “Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var” ifadesinde bulundu.
Neslihan Atagül’den hastalığıyla ilgili ilk açıklama
25.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’ndan yaşadığı bağırsak rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kalan başrol oyuncusu Neslihan Atagül, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : Neslihan Atagül,sağlık durumu,sefirin kızı,
762564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762564.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER