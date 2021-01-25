Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden sevenlerine çektiği video ile seslenen 28 yaşındaki başarılı oyuncu “Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var” ifadesinde bulundu.