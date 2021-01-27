Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Sosyete kasabı’ olarak bilinen Gökçe’nin 33 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bornozlu video çok eleştirilmişti. Bu görüntülerden rahatsızlık duyan bir takipçisi konuyu mahkemeye taşıdı. Günaydın’da yer alan habere göre takipçinin paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirdiği şikâyet dilekçesi üzerine savcılık Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.