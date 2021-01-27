‘Sosyete kasabı’ olarak bilinen Gökçe’nin 33 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bornozlu video çok eleştirilmişti. Bu görüntülerden rahatsızlık duyan bir takipçisi konuyu mahkemeye taşıdı. Günaydın’da yer alan habere göre takipçinin paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirdiği şikâyet dilekçesi üzerine savcılık Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.
‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma
27.01.2021 - 12:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.
Etiketler : nusret gökçe,
763129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763129.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER