Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen, başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo dizisi kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen diziye Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı karakteriyle adını duyuran oyuncu Selim Erdoğan dahil oldu. Uyuşturucu yetiştirmek ve satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3,5 yıl sonra çıkan Erdoğan’ın, Korkut karakterini oynayacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu, geçen yıl verdiği bir röportajda ‘Herkes ikinci bir şansı hak eder’ ifadesini kullanmıştı.