Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşıyan için İzmir’deki bir kadavradan alınan donör uygun bulunarak Ankara’ya getirildi. Sevilen şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bugün değerli doktorlarımızın aranan donörün bulunması haberini vermesiyle birlikte, büyük bir sevinç yaşadık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki doktorlarımız, yaptıkları tektikler neticesinde donörün uyumlu olduğunu belirterek akşamüzeri 16.00 civarı karaciğer nakil ameliyatına başlamışlardır. Şu anda ameliyat süreci devam etmektedir. Bu süreçte dualarıyla ve canı gönülden çığ gibi büyüyen sevgileriyle yanımızda olan tüm Hakan Taşıyan sevenlerinin ve gönül dostlarının dualarını bekliyoruz. Ameliyat süreci sonrasında tekrar bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.