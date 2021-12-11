Türkiye Gazetesi

Usta aktör Kadir İnanır'ın, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği ve felç riski olduğu öğrenilmişti. Sevenlerinin büyük üzüntü ve kaygı içerisinde güzel haberler beklediği usta oyuncu ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı.

KADİR İNANIR'IN HAYATİ DEĞERLERİ NORMALE DÖNMÜŞTÜ

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

KADİR İNANIR YARIN TABURCU EDİLECEK

Muğla’da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır’ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır’ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama Denizli’de klinik seyrinde sapma görüldükten sonra ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın durumu hakkında açıklama yayımlayan sevgilisi Julide Kural, “Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak” dedi.

Kadir İnanır'dan kötü haber geldi: Yoğun bakıma alındı Ünlü aktör Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.