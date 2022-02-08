Türkiye Gazetesi

Buse Varol 1 yaşına giren kızı Eliz için lüks bir otelde parti düzenledi, bu partide eşi Alişan’ın olmaması dikkat çekti. Alişan ise kızı için aile arasında bir kutlama yaptı. Bu durum “Boşanıyorlar mı?” söylentilerini beraberinde getirdi.

“EVDEKİ PARTİYE DAVET EDİLMEDİM” DEMİŞTİ

Buse Varol konuyla ilgili sessizliğini bozarak bir açıklama yapmış, açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer vermişti:

“Kızım Eliz’in doğum günü partisini Alişan düzenledi. Son ana kadar Selçuk’un eşi Merve de gelecekti. Merve ve çocukları gelmekten vazgeçtiler. Saygı duyuyorum. Ne Merve ne de kızlarını asla sorun yapmadım. Suzan anneyle de bir sorunumuz yok. Alişan’ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelmeyecek.”

Alişan kızının doğum gününü aile arasında eşi Buse Varol olmadan kutlamıştı.

“EVLERİ AYIRDILAR” İDDİASI

Boşanma haberlerinin ardından Alişan ile Buse Varol'un evleri ayırdığı iddia edilmişti.

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuşan Alişan, "Evler falan ayrılmadı. Doğum gününe erkekler gelmedi. Kaan da (Buse Varol’un kardeşi) gelmedi, babam da gelmedi, onun babası da gelmedi” dedi.

ALİŞAN: “PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ”

Ünlü şarkıcı Alişan, evinde kalmadığı iddialarına ilişkin "Evimde kalıyorum. Problemleri çözeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.



Kayınvalidesinin evindeki kutlamaya çağrılmadığını geçtiğimiz gün açıklayan Buse Varol ise benzer bir açıklama yaparak evlerini ayırmadıklarını doğruladı.

Ünlü çiftin evliliğinde büyük kriz: Buse Varol boşanmak için adım attı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz geçtiğimiz gün 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan ise aile arasında bir kutlama yapmıştı. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık haberlerini beraberinde getirmişti. Ünlü sunucu Bircan Bali ise programında Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiğini iddia etti.

Buse Varol sessizliğini bozdu: Kimse beni evdeki doğum gününe çağırmadı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz 1 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Herkesin dikkatini çeken bu durum ile ilgili Buse Varol sessizliğini bozarak “Beni kimse evdeki doğum gününe davet etmedi” dedi.