Türkiye Gazetesi

Kızlarının doğum gününü ayrı yerlerde kutlayan çift, ayrılık dedikoduları için peş peşe açıklama yaptı. Alişan, “Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu. Erkeklerin katılmadığı bir partiydi o yüzden gitmedim” dedi.

BUSE VAROL: EVDEKİ PARTİYE DAVET EDİLMEDİM

Buse Varol ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Varol yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

“Kızım Eliz’in doğum günü partisini Alişan düzenledi. Son ana kadar Selçuk’un eşi Merve de gelecekti. Merve ve çocukları gelmekten vazgeçtiler. Saygı duyuyorum. Ne Merve ne de kızlarını asla sorun yapmadım. Suzan anneyle de bir sorunumuz yok. Alişan’ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelmeyecek.”

BİRCAN BALİ: ŞU ANDA ÇOK BÜYÜK BİR KRİZ VAR

Ünlü çiftin ayrılacağı iddiaları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Sunucu Bircan Bali ise programında Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiğini iddia ederek şöyle dedi:

“Doğum günü fotoğraflarını görür görmez içimi zaten bir huzursuzluk kapladı. Çok güvenilir kaynaktan aldığımız maalesef üzücü bir haber var. Şu anda çok büyük bir kriz var ve Buse Varol, avukata gitmiş.”

Buse Varol’un ise bu açıklamadan sonra “Avukata gitmedim. Bir sorun yok” dediği öğrenildi.

2018 yılında nikah masasına oturan çiftin 2019 yılında oğulları Burak dünyaya gelmişti. Sosyal medya paylaşımları ile birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, ikinci çocukları Eliz'i 2021 yılında kucaklarına almıştı.

Buse Varol sessizliğini bozdu: Kimse beni evdeki doğum gününe çağırmadı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz 1 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Herkesin dikkatini çeken bu durum ile ilgili Buse Varol sessizliğini bozarak “Beni kimse evdeki doğum gününe davet etmedi” dedi.

Alişan ve Buse Varol çiftinden dikkat çeken paylaşım: Herkes aynı şeyi yazdı Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz’in doğum günümü ayrı ayrı kutlaması ve paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi "ayrıldılar mı" yorumlarına sebep oldu. Buse Varol'un düzenlediği doğum günü partisine Alişan'ın ailesinden kimsenin katılmaması ve Buse Varol'un erkek kardeşinin doğum günü paylaşımında Alişan'ı etiketlememesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.