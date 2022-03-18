Türkiye Gazetesi

2014 yılında Roma’da evlenen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’den kötü haber geldi. Birkaç aydır annesinin evinde kalan Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan’ın yanına gitti. Ünlü yönetmen dönünce de eşi Selen Görgüzel ile aralarındaki sorunları çözemedi. Bunun üzerine Görgüzel de evi terk etti. Evliliklerindeki sorunları bir türlü çözemeyen çift mahkemenin yolunu tuttu.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Aylar önce verdikleri röportajlarda evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını ima eden çift evliliklerini noktaladı. Ünlü çift Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. İkili birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

Hamdi Alkan - Selen Görgüzel

“ÖMÜR BOYU DOST OLACAĞIZ”

Boşanma sonrası Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, didiştik, çok barıştık. Unutulmaz anlar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun.”

Ünlü çift evleri ayırdı: Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel boşanıyor. İddiaya göre Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı evi terk etti.

Hamdi Alkan: Ben kazanıyorum onlar tatil yapıyor Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.