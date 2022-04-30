Türkiye Gazetesi

Ay Yapım’ın Show TV çektiği ve bir sezon olarak planlanan “Üç Kuruş” dizisinin 28. bölümüyle ekran hayatına veda edeceği biliniyor. Bu gelişmenin akabinde başrol oyuncularından Nesrin Cevadzade'nin final bölümünde yer almayacağı öğrenildi. Öyle ki yıldız oyuncu bayram sonrası kadrodan ayrılacak.

BAYRAM SONRASI KADRODAN AYRILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan Öztürk’ün yönettiği dizide final öncesi başrol oyuncularından biri projeye veda edecek. Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade projeden büyük final öncesi ayrılacak.

Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci gibi başarılı isimleri buluşturan diziden bayram sonrası ayrılacak. Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Üç Kuruş dizisinde beklenmedik ayrılık: Başrol oyuncusu diziye veda etti Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse, senaryo gereği vurularak kadrodan ayrıldı.

İzleyicileri üzen bir karar daha: Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Reyting yarışında tutunamayan diziler ekranlara bir bir veda ederken, izleyicileri üzen bir final kararı da Üç Kuruş dizisi için geldi. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği iddia edildi.

"Üç Kuruş" dizisi RTÜK'e şikayet edildi: Yayından kaldırın "Üç Kuruş" dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi.