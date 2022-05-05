Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan’dan üzücü haber geldi.

Daha önce 3 kez kansere yakalanan ve kanseri atlatan Öztan’ın hastalığı nüksetti.

Şu sıralar Bodrum’da vakit geçirip ailesiyle birlikte moral depolayan unutulmaz oyuncunun kanser tedavisi sürüyor.

Kolon kanserine yakalanan Öztan’ın tedavi süreci iyi gidiyor.

Bahar Öztan: İstanbul'u terk etmedim ama Bodrum'u da çok seviyorum. Benim yaşayacağım 2 yer vardı, biri Bodrum diğeri İstanbul'du. Şimdi Bodrum ağırlıklı yaşıyorum. Bu sene hem pandemiden dolayı hem de benim sağlığım açısından Bodrum'u tercih ettim.

“İKİ SEFER DÖRDÜNCÜ EVREDEN DÖNDÜM”

Bahar Öztan, hastalıkla mücadelesiyle ilgili daha önce şunları söylemişti:

“Kanser çok zor bir hastalık. Bana uzun tetkikler yapıldı bulunamadı. Uzun zaman sonra kanseri öğrenince rahatladım. İlk hastalık zamanında şişkinliğim vardı. Rabb’im mücadele etmeme izin verdi, ben de hiç bırakmadım. Ben iki sefer dördüncü evreden döndüm. Tam iyileşeceksiniz, kemoterapi başlıyor ve vücut yeniden darbe alıyor. Benim saçlarım dümdüzdür. İlk hastalıktan sonra yine dümdüz çıktı. İkinci hastalıktan sonra bildiğiniz bonus oldum.”

Kanserle savaşan ünlü isim Bahar Öztan'dan yeni haber Bir süredir kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan güzel haber geldi.

Bahar Öztan: Hastalığım nüksedince projeyi kabul edemedim Bahar Öztan: Hastalığım nüksedince projeyi kabul edemedim