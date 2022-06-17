Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından çekeceği yeni dizisi netleşti. Ünlü oyuncunun yapımcılığını da üstlendiği dizi eylül ayında ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin çekimlerine ise bu ayın sonunda start verilecek.

Oktay Kaynarca, Eren Vurdem, Onur Tan

EREN VURDEM KADROYA DAHİL OLDU

Dizinin kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başlarken Ben Dünyaya Sığmazam’da Oktay Kaynarca’nın partnerinin Pelin Akil’in olacağı iddia edilmişti. İddialı diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir isim daha katıldı. Dizide Yakup karakterine hayat veren ve son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Eren Vurdem kadroya dahil oldu. Eren Vurdem, Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'la çekilen bir fotoğrafına sosyal medya hesabından yer verdi.

Oktay Kaynarca’nın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu Oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonu yayınlanmadan final kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli rolünü başarıyla üstleniyordu. Dizinin final yapmasının ardından Kaynarca’nın yeni dizisinin hangisi olacağı merakla bekleniyordu. Detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Başarılı ismin yeni dizisi ve hayat vereceği karakterin adı belli oldu.

Oktay Kaynarca EDHO'ya son noktayı koydu, hayranlarına yeni müjdeyi verdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisine yöneltilen "EDHO yeniden başlayacak mı?" sorusuna verdiği net cevap ile dizinin hayranlarını üzerken, diğer yandan da yeni projesinin sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.