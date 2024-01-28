Apar topar hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Alişan son sağlık durumunu duyurdu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser vermek için yola çıkan şarkıcı Alişan, rahatsızlanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Alişan, "Sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. Sivrihisar konseri bugün kısmet olmadı maalesef ama 'acil ameliyat' denmese vallahi geliyordum." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 15:55 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme:

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