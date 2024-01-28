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    • Apar topar hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Alişan son sağlık durumunu duyurdu

    Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser vermek için yola çıkan şarkıcı Alişan, rahatsızlanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Alişan, "Sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. Sivrihisar konseri bugün kısmet olmadı maalesef ama 'acil ameliyat' denmese vallahi geliyordum." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Apar topar hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Alişan son sağlık durumunu duyurdu
    Hastane, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser vermek için yola çıkan ünlü sanatçı Alişan, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alişan, sol tarafında başlayan ağrı nedeniyle Bursa'da hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

    ACİL OLARAK AMELİYATA ALINDI

    Alişan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafmda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlçal tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandist amaliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil amaliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" dedi.

    Apar topar hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Alişan son sağlık durumunu duyurdu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hastane
    Haberler > Magazin > Apar topar hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Alişan son sağlık durumunu duyurdu
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