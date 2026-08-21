Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan 80 yaşındaki Coşkun Göğen, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle üstlendiği kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen oyuncunun sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü dikkat çekti. Bir süredir KOAH ve zatürre nedeniyle tedavi gören Göğen’in görüntülerde oldukça zayıfladığı görüldü.

Türk sinemasında rol aldığı karakterlerle tanınan Coşkun Göğen’in sosyal medyada yayınlanan görüntüsü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Göğen’in son hali sevenlerini de endişelendirdi. Göğen’in sağlık durumu nedeniyle belirgin şekilde kilo verdiği görüldü.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

"16-17 KİLO VERDİM" DEMİŞTİ

Coşkun Göğen, daha önce sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda hastalık sürecinde ciddi şekilde kilo verdiğini belirtmişti. Usta oyuncu, bir dönem yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle 16-17 kilo kaybettiğini açıklarken, tansiyonunun da 19 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etmişti.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

Oyuncunun tedavi sürecindeki son durumuna ilişkin ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

KÖTÜ KARAKTERLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Oyunculuk kariyerine sinema dünyasında dans grubunda yer alarak adım atan Coşkun Göğen, ilerleyen yıllarda figüranlık ve fotoroman oyunculuğu yaparak kamera önündeki deneyimini geliştirdi. Bir dönem “Hippi Coşkun” adıyla da anılan Göğen, özellikle 1970’li yıllardan itibaren canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle sinema izleyicisinin hafızasında yer edindi.

Göğen’in 1979 yılında çekilen “Yanmışım” filminde canlandırdığı tecavüzcü karakteri ise kariyerinde farklı bir dönüm noktası oldu.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

PEŞ PEŞE FİLMLERDE ROL ALDI

Yeşilçam’ın en hareketli ve yoğun film üretiminin yapıldığı dönemlerde aktif bir kariyer sürdüren Coşkun Göğen, çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Usta oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda çalışma temposunun yoğunluğuna dikkat çekerek bazı dönemlerde aynı gün içerisinde üç farklı filmde rol aldığını anlatmıştı.

Uzun yıllara yayılan kariyerinde çok sayıda önemli yapımda yer alan Göğen’in filmografisinde “Arabesk”, “Gerzek Şaban”, “Şabaniye”, “Tarzan Rıfkı”, “Kahpe Bizans”, “G.O.R.A.” ve “A.R.O.G.” gibi Türk sinemasının sevilen filmleri bulunuyor. Özellikle Cem Yılmaz’ın “G.O.R.A.” ve “A.R.O.G.” filmlerinde rol alması, oyuncunun daha genç kuşaklar tarafından da tanınmasına katkı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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