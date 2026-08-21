Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti
Fotoğraf Başlığı Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan 80 yaşındaki Coşkun Göğen, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle üstlendiği kötü karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen oyuncunun sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü dikkat çekti. Bir süredir KOAH ve zatürre nedeniyle tedavi gören Göğen’in görüntülerde oldukça zayıfladığı görüldü.

Kaydet
a- | +A

Türk sinemasında rol aldığı karakterlerle tanınan Coşkun Göğen’in sosyal medyada yayınlanan görüntüsü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Göğen’in son hali sevenlerini de endişelendirdi. Göğen’in sağlık durumu nedeniyle belirgin şekilde kilo verdiği görüldü.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti
Başlık ResmiCoşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

"16-17 KİLO VERDİM" DEMİŞTİ

Coşkun Göğen, daha önce sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda hastalık sürecinde ciddi şekilde kilo verdiğini belirtmişti. Usta oyuncu, bir dönem yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle 16-17 kilo kaybettiğini açıklarken, tansiyonunun da 19 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etmişti.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti
Başlık ResmiCoşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

Oyuncunun tedavi sürecindeki son durumuna ilişkin ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

KÖTÜ KARAKTERLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Oyunculuk kariyerine sinema dünyasında dans grubunda yer alarak adım atan Coşkun Göğen, ilerleyen yıllarda figüranlık ve fotoroman oyunculuğu yaparak kamera önündeki deneyimini geliştirdi. Bir dönem “Hippi Coşkun” adıyla da anılan Göğen, özellikle 1970’li yıllardan itibaren canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle sinema izleyicisinin hafızasında yer edindi.

Göğen’in 1979 yılında çekilen “Yanmışım” filminde canlandırdığı tecavüzcü karakteri ise kariyerinde farklı bir dönüm noktası oldu.

Coşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti
Başlık ResmiCoşkun Göğen’in son hali ortaya çıktı! Hastalık sürecinde 17 kilo vermişti

PEŞ PEŞE FİLMLERDE ROL ALDI

Yeşilçam’ın en hareketli ve yoğun film üretiminin yapıldığı dönemlerde aktif bir kariyer sürdüren Coşkun Göğen, çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Usta oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda çalışma temposunun yoğunluğuna dikkat çekerek bazı dönemlerde aynı gün içerisinde üç farklı filmde rol aldığını anlatmıştı.
Uzun yıllara yayılan kariyerinde çok sayıda önemli yapımda yer alan Göğen’in filmografisinde “Arabesk”, “Gerzek Şaban”, “Şabaniye”, “Tarzan Rıfkı”, “Kahpe Bizans”, “G.O.R.A.” ve “A.R.O.G.” gibi Türk sinemasının sevilen filmleri bulunuyor. Özellikle Cem Yılmaz’ın “G.O.R.A.” ve “A.R.O.G.” filmlerinde rol alması, oyuncunun daha genç kuşaklar tarafından da tanınmasına katkı sağladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
Metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
Alihan Kuriş suç örgütünün firari iki ismi yakalandı
'BAŞKA BİR GÜNDE ÖLMEM'
'BAŞKA BİR GÜNDE ÖLMEM'
Somali Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Erdoğan itirafı
'NEREDE BU DİRSEK?'
'NEREDE BU DİRSEK?'
Trabzon maçının hakemine penaltı ve kırmızı isyanı
FON MU MEVDUAT MI?
FON MU MEVDUAT MI?
Getiriler çok farklı tabloya işaret etti
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
"Bu takımı izleyip keyif almayan yoktur"
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLADI
TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLADI
"48 dakikada petrolü aldık, tesisleri haritadan sildik"
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
3 kardeşin cesedi bulundu! Kayıp kardeşten haber var
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı
EV ALACAKLAR DİKKAT!
EV ALACAKLAR DİKKAT!
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
45 dakikalık yol, 10 dakikaya inecek
MANZARASI AKILALMAZ BİNALAR
MANZARASI AKILALMAZ BİNALAR
Gören tekrar tekrar bakıyor, inanamıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran sahte bankacılar tutuklandı
Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran sahte bankacılar tutuklandı
Kaydet
Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Kaydet
Trabzonspor maçının hakemine penaltı ve kırmızı kart isyanı: Nerede dirsek?
Trabzon maçı hakemine tepki: Nerede dirsek?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.