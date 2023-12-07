Dilan Polat’a bir darbe de Müge Anlı’dan geldi! Canlı yayında öyle bir şey söyledi ki…

7 Aralık 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:15

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaştığı görgüsüz videolar ile tepki çeken ve ardından hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti en sonunda cezaevine gönderildi. Polat çifti hakkında her geçen gün yeni bir bilgi gelirken bu sefer yapılan ima gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat’a bir darbe de Müge Anlı’dan geldi! Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. Bakın Müge Anlı Dilan Polat hakkında ne demiş?

DİLAN POLAT’A BİR DARBE DE MÜGE ANLI’DAN

ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp ve gizemli olayları çözmeye devam ediyor. Behsat Canpolat isimli bir şahıs Müge Anlı’dan kayıp altınlarını bulması için yardım istedi.

Vatandaşlar bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan ünlü gazeteci Müge Anlı, altınlarıyla sosyal medyada şov yapan hatta altın tozu kahve içen Dilan Polat’a ağır bir göndermede bulundu.

CANLI YAYINDA ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ…

Altınlarının bulunmasının isteyen Canpolat isimli adama öğüt veren Müge Anlı, "Aslında emanet şeyler takılmaz ama dikkat çeksin diye taktım. Çok da hoşuma gitti. 'Anne ben de istiyorum böyle. Bana da yap. Gerçi en son bu altınlarını gösterenlerin sonu belli oldu yani. Ben dedim ama yapmayın dedim. Dinlemiyorsunuz ki beni! Benim dediğimi dinleyin! Ben bir şey söylüyorsam boşa söylemiyorum." diyerek Polat çiftine ağır bir göndermede bulundu.



Dilan Polat daha öncesinde altın tozlu kahve içmesi hatta altın çaydanlığı ile vatandaşların tepkisini çekmişti. Bunla da kalmayan Polat, arabasını bile altın ile kaplatmak istediği öğrenildi.