Şovmen Mehmet Ali Erbil’in evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan iddialarda, 69 yaşındaki Erbil’in hastanede yapılan kontrollerin ardından acil müdahaleye alındığı ve tıkalı kalp damarına stent takıldığı ileri sürüldü. Ancak Erbil’in ablası, ünlü şovmen hakkında çıkan kalp krizi iddialarını yalanladı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Mehmet Ali Erbil, evinde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürülen Erbil’in burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Söz konusu iddialarda, doktorların Erbil’i acil operasyona aldığı ve tıkalı olduğu öne sürülen kalp damarına stent yerleştirildiği ileri sürüldü.

STENT TAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu öne sürülen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ablasından açıklama var

“BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Öte yandan Erbil’in ablası, ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Instagram’dan açıklama yapan Yeşim Erbil, “Sabah ben de sosyal medyada gördüm ağabeyim ile ilgili haberleri. Herkes arıyor soruyor. Böyle bir şey yok. Yalan haber. Zaten ağaç kavuğunda yaşamıyoruz. Biz bir aileyiz. Ciddi bir şey olsa hepimizin haberi olur. Böyle bir şey yok” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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