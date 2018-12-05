Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu açıklamanın hemen ardından Mersin adaylarının Burhanettin Kocamaz olduğunu duyurdu. İYİ Parti, Afyon’da Mahmut Koçak’ı, Niğde’de Mümin İnan’ı, Elazığ’da Ali Şekerdağ’ı, Isparta’da ise Gökmen Gökmenoğlu’nu aday gösterdi. Akşener, ittifak görüşmelerine dair ise, “Devam eden görüşmeleri bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti’ye oy vermiş olan 5 milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa teşekkür edilip, yol haritası çizilir” dedi.