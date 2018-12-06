Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Sami Kutlu kimdir, nerel, nerede görev yapıyori kaç yaşında? Kütahya AK Parti Belediye Başkan Adayı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 belediye başkan adayını açıklıyor. Peki Kütahya belediye başkan adayı kim? İşte detaylar..

Ahmet Sami Kutlu kimdir, nereli?

AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Sami Kutlu olduğu bildirildi.

Kutlu'nun adaylığı yarın resmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye konuşan Kutlu, adaylığının hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kutlu, "Ben AK Parti'nin bir neferiyiz. Cumhurbaşkanımız tensipleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kütahya belediye başkan adayı gösterilmesi kararı verilmiştir. Bütün hemşehrilerimin destek ve dualarını bekliyorum. Bu büyük bir görev ve büyük bir sorumluluk. Halkımızın ve dava arkadaşlarımızın destekleriyle bu zorlu görevden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum.Hayırlı olusun" diye konuştu