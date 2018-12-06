Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında, 212 adayını daha belirleyerek, kamuoyuna açıkladı. CHP'nin yönetimde olduğu 6 büyükşehir belediyesinin beşinde mevcut başkanlar yeniden aday gösterildi. Buna göre; Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da ise Kadir Albayrak tekrar aday oldu. Bunun yanında Mardin ve Malatya büyükşehir belediye başkan adayları da belirlendi. Ankara'dan sadece Kalecik ilçesinin adayı açıklanırken, listede İstanbul ve İzmir'den ilçe dahi yer almadı.