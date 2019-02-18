Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım vedaya hazırlanıyor... Yıldırım, bugün saat 20.00’de TBMM Tören Salonu’nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018’de seçilen Yıldırım’ın, bugün istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor. Yıldırım’ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan “Başkan Vekili” sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

TBMM İç tüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı’nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.