Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB iştiraki İSTGÜVEN AŞ çalışanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki iftarın ardından davetlilere hitap eden Soylu’nun gündeminde yenilecek İstanbul seçimleri vardı. 4,5 yıllık seçimsiz dönemde İstanbul’da gelişmeye odaklı yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Soylu şunları söyledi: İstanbul’da başka bir oyunu, senaryoyu milletin huzuruna getirmeye çalıştılar. Çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim, İBB seçimlerinden uygulanan böylesine kirli bir senaryo görmedim. Kimse kusura bakmasın, Amerika’yla mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye’nin hakkını hukukunu yemeye kalkışanlarla mücadele edeceğiz ama milletimizin oyunu muhafaza edemeyeceksek, hakkımızı koruyamayacaksak yazık bize...

ETRAFINIZDAKİLERE ANLATIN

Yeniden sayımlarda 29 bin oy farkı 13 bine düşecek, biz de ‘Olsun canım televizyonlardan, gazetelerden saldırıyorlar, sosyal medyadan algı operasyonu yürütüyorlar, mahalle baskısı oluşturuyorlar diye sesimizi çıkarmayalım, nasıl istiyorlarsa öyle yapalım’ mı diyeceğiz. Bize eski Türkiye’yi hatırlattılar. Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz. İnşallah 23 Haziran’da Binali Ağabey’imizin galip gelmesiyle İstanbul’da, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeye odaklı yeni bir dönem başlayacak. Ancak sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız var. 23 Haziran seçimlerinin önemini eşinize, dostunuza, etrafınızdakilere lütfen anlatın. Binali Yıldırım; Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir Ağabey’imizdir. İstanbul’a Avrasya Tüneli’ni, Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, İstanbul Havalimanı’nı ve pek yatırımı kazandırmıştır. İnanıyorum ki, 23 Haziran’dan sonra sizlerin desteğiyle İBB Başkanı olarak çok daha büyük hizmetlere imza atacaktır.

SOYLU’DAN İMAMOĞLU’NA: KİMYAN ALTÜST OLMUŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da katıldığı iftarda bir konuşma yaptı. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, özetle şunları söyledi: Bana laf yetiştirmiş, ‘İstanbul’da iftar yapacağına Ankara’da işine baksın’ demiş. Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul’dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye’nin her tarafında oluruz. İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter, ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter.