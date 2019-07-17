Akşener dilekçesinde, 2016-2019 yılları arasında ilgili soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması, FETÖ/PDY mücadelesinin siyasi ayağının beyanları doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti için hakkında yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki “gizlilik kararının” ivedi olarak kaldırılmasını ve acil bir şekilde ifadesine başvurulmasını talep etti.
Akşener’den 'ifademi alın' başvurusu
17.07.2019 - 07:09 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2016’da hakkında açılan “FETÖ soruşturması” kapsamında ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
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637511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/637511.aspx
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