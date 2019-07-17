Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener dilekçesinde, 2016-2019 yılları arasında ilgili soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması, FETÖ/PDY mücadelesinin siyasi ayağının beyanları doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti için hakkında yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki “gizlilik kararının” ivedi olarak kaldırılmasını ve acil bir şekilde ifadesine başvurulmasını talep etti.