Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşekkür turuna çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük ve Bartın belediyelerini ziyaret etti. Karabük’te vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Fatih, Yavuz ve Barbaros’tan sonra Oruç Reis isimli sondaj gemisinin de sefere ve göreve hazır olduğunu söyledi.

“Doğu Akdeniz’de bulunmak hakkımızdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımız üzerinde pazarlık yapmayız, yaptırmayız” diyen Bahçeli, AB’nin aklını başına alması ve bindiği dalı kestiğini görmesi gerektiğini kaydetti.

MHP lideri, Kıbrıs Türklüğünün yalnız, sahipsiz ve kimsesiz olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye süratle AB’ye karşı zincirleme yaptırımları hazırlamalıdır. Tamamen macera ve mihnete dönen, yalan ve aldatmadan ibaret bir hale bürünen AB üyelik süreci de gerekirse tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB’ye mahkûm değildir. Onursuz bir üyelik süreci, onursuz bir birliktelik hukuku kabulü mümkün olmayan bir alçalma halidir. Kökümüzden koparak, egemenlik haklarımızı devrederek, biz biz olmaktan çıkarak AB’ye gireceksek, diyorum ki öyle AB de batsın, öyle üyelik de yerin dibine geçsin. PKK’nın arkasında duran bir oluşumun nesine ihtiyacımız vardır? FETÖ’yü koruyup kollayan bir birlik yapısının neyine muhtaçlığımız olacaktır? Milli gururumuzu inciten, milli haysiyetimizi zedeleyen, Türkiye düşmanlığını ruhunda barındıran AB’yle sancılı ve sorunlu üyelik sürecini nereye kadar taşıyacağız? AB’yle bir yol ayrımına gelinmiştir.”

AB’yle bir karar aşamasında olunduğunu ifade eden Bahçeli, “Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz. Biz Türkiye’yiz. Biz güçlü ve kendi kendine yetebilecek bir devlet ve milletiz. Başkent Ankara’nın vizyon genişliğine ve jeopolitik müktesebatına uygun olacak şekilde hareket edip dünyadaki şerefli, bağımsız ve bağlantısız yerimizi almalıyız. Hiç kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. Hiç kimse aba altından sopa gösterme gibi bir yanlışa kapılmasın. Türk milletine tehditler sökmez, yaptırımlar işlemez” diye konuştu.

YENİ SİSTEMDEN DÖNÜŞ OLMAZ

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin sistemsel açmaz ve ihtiyaçlarını telafi ederek muhasım odaklara set çekip, sur ördüğünü söyledi. Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir. Yeni hükûmet sisteminden geriye dönüş yoktur” dedi.