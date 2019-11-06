Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, karara bağlanan FETÖ medya yapılanmasının ‘darbe çağrışımı’ davası”na dair yazılı açıklama yaptı. Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararların milli vicdanı rahatsız ettiğini aktaran Bahçeli, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava sürecinin de tartışmaların odağı hâline geldiğini belirtti.

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti: FETÖ’yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ’nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır. Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir. FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra ‘KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcı ve amirdir.

Bahçeli, 15 Temmuz’un vahim ve kanlı gecesinin bir kenara itilip “merhamet dilenciliğiyle, vicdan istismarıyla mesafe almaya teşebbüs etmenin, dahası FETÖ’cüleri aklamaya yeltenmenin şehide şühedaya ihanet” olacağının altını çizdi.

Bahçeli “FETÖ’nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ’cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü olarak anılacaktır. Nitekim muhtemel risk ve tehlikeler bu kadar yakındır. Bilinmelidir ki, FETÖ’cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN NEYSE BAĞDADİ VE GÜLEN ODUR

Bahçeli, ABD’nin hazırladığı 2018 Terörizm Raporu’nda, terör örgütü YPG ve PYD ile birlikte FETÖ’den de hiç bahsedilmemesinin, teröristbaşı Gülen’in “Sürgünde bir din adamı” olarak takdiminin skandal ötesinde melanet bir projenin varlığına işaret olduğunu belirtti. Bahçeli “FETÖ’yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya’da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır” dedi.