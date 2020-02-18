Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.
Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir
18.02.2020 - 18:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Varank,twitter,Gezi kalkışması,
682294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/682294.aspx
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