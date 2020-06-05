Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında Libya'yı yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Erdoğan şunları kaydetti:

"Sayın Serrac ile Libyalı kardeşlerimizin refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır.

Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir. Darbeci Hafter ifadesini boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Tabii 'Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil' gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsilî kabiliyeti de olamaz.

Bu kişi ve buna destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır.

Millî mutabakat hükûmetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Yaptığımız görüşmede Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini de ele aldık. Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz.

Bugün deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat temelinde yeni iş birlikleri geliştirmeyi kararlaştırdık.

Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru hükûmetten ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da Türkiye'nin desteği dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. "Bu başarı hepimizin zaferidir." diyen Serrac şunları kaydetti: Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Artık ülkenin imkânlarını sömüremeyecekler. (Gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e) Bu savaş suçlusuna müzakere imkânı vermeyeceğiz. Savaş suçu işleyenler cezasını çekecektir. Ülkenin altyapısını yok edenlere sesleniyorum: Yenilgiye uğradınız, tarih sizleri affetmeyecektir. Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz.

COVID-19'A KARŞI 8 AŞI GELİŞTİRME PROGRAMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne bir video mesaj göndererek, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede kendi ihtiyaçlarının yanı sıra 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu söyledi. Salgınla mücadelede millî çabalarla aşı ve ilaç çalışmaları yapmak için özel bir platform kurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Şimdiden uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Şüphesiz aşının bulunması kadar, insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir.

Salgının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan mesajını "İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle..." sözlerini tamamladı.