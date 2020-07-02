Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.
Çavuşoğlu, "Almanya ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"
02.07.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.
Etiketler : çavuşoğlu,
715106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/715106.aspx
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