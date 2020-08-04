Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27. Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçlarından' dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke tanzim edilmiştir" denildi.
HDP'li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı
04.08.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP,Mensur Işık,
722671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/722671.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER