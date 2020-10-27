Fransa’da her geçen gün Müslümanlara yönelik zulüm artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin birçok konuya değindiğini ancak Macron’un ismini ve Fransa’da yaşananları ağzına dahi almamasını eleştiren vatandaşlar, CHP liderine tepki gösterdi.
Macron'a ilişkin tek söz söylemedi
27.10.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyarlarca Müslüman’ın hassasiyetlerini hiçe sayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Birçok ülkede Macron yönetimi protesto ediliyor. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkede Fransız mallarına yönelik boykot kampanyaları yapılıyor.
Etiketler : Macron,
742123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/742123.aspx
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