Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da her geçen gün Müslümanlara yönelik zulüm artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin birçok konuya değindiğini ancak Macron’un ismini ve Fransa’da yaşananları ağzına dahi almamasını eleştiren vatandaşlar, CHP liderine tepki gösterdi.