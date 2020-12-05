Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın haklarını öncelikli politikalarıymış gibi yansıtan CHP, parti içindeki cinsel taciz ve tecavüzleri ortağı HDP gibi örtbas etme çabasında. CHP yönetimi, Maltepe, Avcılar,

Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin çirkin tecavüzlerini konuşmayarak kapatma derdinde...

Parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının ardından CHP Kadın Kolları'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu konu hakkında tek bir cümle dahi kullanmadı.

"Kadınlardan beklentim hakkınızı savunun" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz.