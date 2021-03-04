Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında tavrını ortaya koyan Akşener, İyi Parti olarak önlerine getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmayacaklarını, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okuyacaklarını ve gereği neyse onu yapacaklarını söyledi. Fezleke konusunda kimsenin endişelenmemesini isteyen Akşener, “Merak ediyorlarmış, İyi Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil hakkın yanında duracağız. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı. Akşener’in konuşmasına kürsüde oturan vekillerden alkış geldi. Herkesin alkışladığı anlarda dahi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun “tepkisiz” kalması gözden kaçmadı. Ağıralioğlu, fezlekeler konusunda daha önce “HDP’yi problemli görüyoruz, fezlekelere evet diyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.