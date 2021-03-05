Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

'Millet İttifakı' fezleke sonrası yeni krizle yüz yüze. İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ "İstediğiniz kadar inkâr edin HDP ile anayasa çalışması yaptınız, 64 saatlik görüntü var" derken, Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce eski partisi CHP'ye "HDP yerel seçimde aday çıkarsa İstanbul ve Ankara'yı alabilir miydiniz?" diye sordu.

İyi Parti’den ihraç kararı mahkemeden dönen Ümit Özdağ dün yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu. İyi Parti’nin kuruluş amacından uzaklaştığını söyleyen Ümit Özdağ, Türk milliyetçilerinin partiden tasfiye edildiğini söyledi. Özdağ “Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin yerine gelen ise 30 Ağustos’u ‘Bütün Türkiyelilerin bayramı’ diye kabul eden FETÖ’cü zihniyettir. İyi Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yaptığımız tüm uyarılara rağmen devam etmektedir” dedi.

Özdağ, partiye sızmalarla mücadele ettiğini, Meral Akşener’in bundan rahatsız olduğunu ifade etti. Yerel seçimler sonrasında da istifa ettiğini hatırlatan Özdağ “İyi Parti’nin zarar görmemesi adına seçimler sürecince istifamı erteledim. İstifamın birinci nedeni dört kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin’in Ordu’dan aday gösterilmesi. İkinci neden ise Akşener’in HDP’nin Kars’ı kazanmasında etkili olması" diye konuştu.

"İyi Parti’yi, CHP'nin uydu partisi hâline getirdiler" ifadesini kullanan Özdağ "Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında, İyi Parti’nin onurunu sattınız" diye konuştu. Ümit Özdağ, dört partinin anayasa çalışmasıyla ilgili de “İyi Parti, Akşener’in Ahmet Erozan’ı görevlendirmesiyle CHP, HDP ve Saadet Partisi ile 2018 seçimleri öncesinde bir anayasa üzerinde çalışmıştır. Akşener istediği kadar inkâr etsin; İyi Parti’nin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var” açıklamasını yaptı.

LİSTEYİ AKŞENER VE AYDIN YAPTI

Ümit Özdağ, kongre sürecinde ortaya çıkan “Üstü çizilenler” listesiyle ilgili de şunları söyledi: Meral Akşener, bu listeden haberinin olmadığını söylüyor, yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş, tetikçiliğini ise o gece Ankara’da meşhur bir otelde karargâh kuran Uğur Poyraz ve Buğra Kavuncu yapmıştır.

SİYASİ OMURGASIZLARLA AYNI MASADA BULUNMAM

"İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ ile iltisaklıdır" iddiasını tekrar eden Özdağ “Türk milliyetçileri zamanı geldiğinde bu zihniyetten ağır şekilde hesap soracaktır” dedi. Özdağ “İyi Parti’yi kurarken FETÖ karşıtlığı bilinen isimleri kendine kalkan yapan Akşener, şimdi FETÖ iltisaklılarla yol yürüme konusunda çok rahat davranıyor" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ, ikinci kez partiden ihraç edilme iddialarını hatırlatarak “Siyasi omurgasızlarla aynı masada bulunmam mümkün değil. Akşener, beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben kurucusu olduğum İyi Parti’den istifa ediyorum” sözleriyle istifasını açıkladı.

HDP ADAY ÇIKARSA ALABİLİR MİYDİK?

İyi Parti’de Ümit Özdağ depremi yaşanırken, CHP’den kopan Muharrem İnce’nin parti hazırlıkları da adım adım sona yaklaşıyor. İnce, partisinin ilk sloganının "MAVİ" olduğunu açıkladı. MAVİ’yi tanımlayan İnce, “Memleket”, “adalet”, “vicdan” ve “iş” kelimelerinin baş harfleri olduğunu dile getirdi. CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan İnce "Yerel seçimleri aldık" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. İnce "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz seçimleri alabiliyor muyduk?” diye sordu.