Bu çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, "Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor ve bir envanter oluşturuyoruz. Teklif götürdüklerimiz var. Parti kurma çalışmalarını üç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
İsmail Koncuk: Üç ay içinde partiyi kuracağız
06.03.2021 - 06:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Etiketler : İsmail Koncuk,
772488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/772488.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER