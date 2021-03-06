Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, "Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor ve bir envanter oluşturuyoruz. Teklif götürdüklerimiz var. Parti kurma çalışmalarını üç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.