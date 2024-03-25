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Haberler > Politika > CHP'de Çukurova çatlağı! Soner Çetin istifasının perde arkasını anlattı: Bizlere pusu kurdular

CHP'de Çukurova çatlağı! Soner Çetin istifasının perde arkasını anlattı: Bizlere pusu kurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de Çukurova çatlağı! Soner Çetin istifasının perde arkasını anlattı: Bizlere pusu kurdular

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den aday olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etmesine ilişkin "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular" dedi. Çetin, seçilme haklarının ellerinden alınacağını iddia etti.

CHP'den istifa ederek İyi Parti'den aday olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, istifasının perde arkasını anlattı. CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Çetin, kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu hatırlatarak, "Bu olumsuz bir puan olarak hanemize yazıldı. Ben hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmadım dedim arkadaşlarıma. 'Bunun cezası mı olmalı ödülü mü olmalı, ben olsam kendim gibi kişilere güvenirim' dedim" diye konuştu.

'BİZLERE RESMEN PUSU KURDULAR'

"Şu anki yönetim kadrosu bize düşman gibi davrandı, intikam alır gibi hareket edildi" diyen Çetin'in açıklamaları şöyle:

"Önceden çağırıp "sizi kadromuzda düşünmüyoruz. Siz Kemal Beyin arkasında durdunuz. Kendimize yakın isimleri başkan adayı yapacağız" deselerdi hayhay derdik. CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan "şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım" dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Sonra dedi ki "başarılı olan başkanlarla aynen devam edeceğiz" dedi.

'SEÇİLME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALACAKLARDI'

Ön seçim yapacağız sözüne güvenerek başvurdum, değilse başvurmazdım belki. Bakınız, başarılı başkanlarla devam edeceğiz dedikleri için tamam dedik. 10 yılda 13 defa en başarılı belediye başkanı seçildim. Sonuçtan emindik. Araştırma da yaptılar, bir genel başkan yardımcısı iyi niyetle gönderdi, açıklanacaksın dedi. Yüzde 68 çıktım bu sonuçta. Ondan sonra her hafta ertelendi. Aralık geldi açıklama yok, Ocak geldi, Şubat geldi açıklama yok. Bunlar bize pusu kurdular, son dakikada başkasını belirleyip saf dışı bırakacaklar dedim. Bizim seçilme hakkımızı elimizden alacaklardı.

Benim adaylığımdan sonra itiraz ettiler, o da reddedildi. Kurdukları pusuya kendileri düştüler."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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