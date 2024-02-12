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    • İYİ Parti'de bir istifa daha! Özlem Ural da resmen ayrıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İYİ Parti&#039;de bir istifa daha! Özlem Ural da resmen ayrıldı
    İYİ Parti, İstifa, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçimlere kısa bir süre kala kaos hakim olan İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. Partinin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partiden resmen ayrıldı.

    2023 seçimlerinde altılı masada yer alan ve seçimlerin ardından adeta kaosa sürüklenen İYİ Parti'de sular durulmuyor. Bandırma Kurucu İlçe Başkanı Necmi Sert'in zehir zemberek sözlerle istifasını açıklamasının ardından bir istifa haberi daha geldi.

    İYİ Parti’nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural partisinden resmen ayrıldı. Balıkesir İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Özlem Ural’ın e-devlet üzerinden partiden istifa ettiği bildirildi.

    2023 genel seçimlerinde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ

    İYİ Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

    Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İYİ Partiİstifa
    Haberler > Politika > İYİ Parti'de bir istifa daha! Özlem Ural da resmen ayrıldı
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