CHP'de patlak veren 'Mansur Yavaş' krizine Özgür Özel'den ilk açıklama

10 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 20:58

Yerel seçime 81 gün kala CHP'de Ankara adayları arasında kriz patlak verdi. İddiaya göre sürpriz bir şekilde CHP'den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olmaya karar veren Erdal Beşikçioğlu planları ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın planlarını bozdu.

İSTEDİĞİ OLMAZSA ABB ADAYLIĞINDAN ÇEKİLECEK!

Gazeteci Saygı Öztürk Yavaş'ın eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı Etimesgut için önerdiğini ancak, Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulması üzerine partiye tavır aldığını öne sürdü. Öztürk'ün iddiasına göre Yavaş, Özarslan aday gösterilmezse ABB adaylığını geri çekecek. CHP MYK’dan geçen Erdal Beşikçioğlu kararı Parti Meclisi'ne de sunuldu.

Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, Parti Meclisi'nin saat 16.00'da yapılacak toplantısının da Mansur Yavaş krizi nedeniyle 19.00'a ertelendiğini söyledi.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ KRİZİ

"Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" diyen Öztürk, CHP'de büyük bir Ankara krizi yaşandığını dile getirdi.

Öztürk, bu iddialarını şöyle aktardı:

"Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri, İYİ Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan'dır. Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADINI DUYDU RESTİ ÇEKTİ

Özarslan belediyeyle, Mansur Bey’le iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşilçipoğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik."

ÖZGÜR ÖZEL İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddiasına ilişkin soruya cevap veren Özel, "Mansur Bey ile fikrimi paylaştığımda hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. İtiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.