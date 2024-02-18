MHP'nin seçim filmi viral oldu: İBB Başkanı İmamoğlu ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

MHP'nin seçim filmi sosyal medyada viral oldu. Filmde bir dağa tırmanmaya çalışan beyaz gömlekli ve kolları sıyrılmış kişi, İBB Başkanı İmamoğlu'na benzetildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için reklam filmi hazırladı. İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmine "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu düşüldü.

Filmde, bir dağa tırmandığı görülen gözlüklü, kolları sıyrılmış beyaz gömlekle bir kişiye yer verildi. Filmin devamında kişinin dağa tırmanır gibi yaptığı fakat bunun bir kurgu olduğu görüldü.

Filmin sonunda ise “Reklamla değil hizmetle; algıyla değil azimle; bahaneyle değil sistemle; birliğin gücüyle, hep birlikte” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU AYRINTISI

MHP'nin bu reklam filmi sosyal medyada viral olurken; filmdeki beyaz gömlekli kişi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunulduğu çıkarımlarına yer verildi.