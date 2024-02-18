Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > MHP'nin seçim filmi viral oldu: İBB Başkanı İmamoğlu ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

    MHP'nin seçim filmi viral oldu: İBB Başkanı İmamoğlu ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Mhp, Ekrem İmamoğlu, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MHP'nin seçim filmi sosyal medyada viral oldu. Filmde bir dağa tırmanmaya çalışan beyaz gömlekli ve kolları sıyrılmış kişi, İBB Başkanı İmamoğlu'na benzetildi.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için reklam filmi hazırladı. İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmine "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu düşüldü.

    Filmde, bir dağa tırmandığı görülen gözlüklü, kolları sıyrılmış beyaz gömlekle bir kişiye yer verildi. Filmin devamında kişinin dağa tırmanır gibi yaptığı fakat bunun bir kurgu olduğu görüldü.

    MHP'nin seçim filmi viral oldu: İBB Başkanı İmamoğlu ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

    Filmin sonunda ise “Reklamla değil hizmetle; algıyla değil azimle; bahaneyle değil sistemle; birliğin gücüyle, hep birlikte” ifadeleri yer aldı.

    İMAMOĞLU AYRINTISI

    MHP'nin bu reklam filmi sosyal medyada viral olurken; filmdeki beyaz gömlekli kişi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunulduğu çıkarımlarına yer verildi.

    MHP'nin seçim filmi viral oldu: İBB Başkanı İmamoğlu ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den istifa edenlere cevap: 3-5 memnuniyetsiz arkadaş... - Politika'3-5 memnuniyetsiz arkadaş... 'Özgür Özel, Ankara'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor - Politika'Önceki genel başkanlarımıza büyük vefamız var'Şükrü Genç ve aday adaylarından ortak bildiri: Ankette sonuncu çıktı CHP aday gösterdi - PolitikaAnkette sonuncu çıktı CHP aday gösterdiMeclis mesaisinde bu hafta: Gözler, 'AYM' detayı dikkat çeken 8. Yargı Paketi'nde - PolitikaGözler 'AYM' detayı dikkat çeken 8. Yargı Paketi'ndeCHP'nin Malatya adayı Ağbaba'dan mitingde tuhaf sözler: Elimi değil gövdemi sokmaya geldim - Politika'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı - Politikaİlk duyduğunda kendisi bile inanamadı!CHP'de kriz sürüyor: Çivril'de 37 gün sonra gelen aday değişikliği - Politika37 gün sonra aday değiştirdilerKandi̇l'i̇n siyasi̇ uzantısı duyurdu! CHP ile DEM, üç yerde ittifak kurdu - PolitikaKandi̇l'i̇n siyasi̇ uzantısı duyurdu!CHP'de Esenyurt krizi büyüyor: Seçmenden Kemal Deniz Bozkurt için miting - PolitikaSeçmenden Kemal Deniz Bozkurt için mitingİyi Parti'de istifalar bitmiyor! Başkan adayı üyelerle birlikte AK Parti'ye geçti - PolitikaBaşkan adayı üyelerle birlikte AK Parti'ye geçti
    Sonraki Haber Yükleniyor...